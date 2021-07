NRK-innslag vrakes: – Vi ser nå at vi har tråkka feil

– Vi ser nå at vi har tråkka feil. Da er det helt riktig å ta det bort. Er det ikke gøy, så er det ikke gøy. Vi trodde det ville være gøy for alle. Det er det ikke, sier Nicolay Ramm i en pressemelding fra NRK.

«Stigmatiserende og sårende»

Episodene som nå er fjernet fra NRKs arkiv omhandler humorinnslag hvor Nicolay Ramm fremstiller en japansk gameshow-vert. Det er disse innslagene som ikke lenger er søkbare.

Årsaken til sensuren er at episodene av enkelte oppfattes som «stigmatiserende og sårende», melder statskanalen.

Influencer: – Da blir jeg veldig ukomfortabel

Influencer Jenny Huse er blant dem som har reagert kraftig på innslagene.

– Jeg blir så sint for at de ikke forstår at dette ikke er greit, og at dette er humor nå til dags. Når NRK gjør dette legger de opp til at andre kan gjøre narr av det. Det går helt greit å lage japansk gameshow, men å ha på parykk og se skikkelig asiatisk ut og snakke med asiatisk aksent, da blir jeg veldig ukomfortabel, sier influencer Jenny Huse til VG.

Erfaren journalist og komiker



Nicolay André Ramm (32) er en norsk journalist, artist, programleder, komiker og skuespiller.

Ramm er fra Bærum og har bakgrunn fra journalistikkstudiet ved Høgskolen i Oslo. Ifølge Wikipedia har har teaterutdannelse fra East 15 Acting School i London.

Ramm startet sin karriere i NRK Sport og VG-sporten, og har gjort stor suksess som komiker.