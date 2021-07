Langvarig mangel på p-pille i Norge

Legemiddelverket har åpnet for at apotekene kan ta inn utenlandske piller som tilsvarer Qlaira-tablettene, men også disse er det vanskelig å få tak i.

– Det har dessverre vært en usikker leveranse. Vi har hørt at det er vanskelig å få tak i tilsvarende p-piller fra utlandet, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket.

De sendte i april ut melding om at det er mangel på Qlaira.

Brukes som endometriose-behandling

P-pillen brukes på grunn av endometriose av en del kvinner i Norge, men medikamentet er ingen storselger. Rundt 2.200 kvinner bruker denne pillen, mens antallet norske kvinner som bruker p-piller, er om lag 300.000.

Den langvarige mangelen er uvanlig og skyldes i dette tilfellet mangel på hormonene som skal være i pillene.

Bekymret for uønskede graviditeter

Madsen sier at p-piller er en viktig behandling, og at det kan skape bekymring å måtte bytte prevensjon.

– Vi er spesielt redde for at det skal skje uhell i forbindelse med at man går fra en pille til en annen. At det kan oppstå uønskede svangerskap, sier Madsen.

Noen p-piller gir høyere risiko for blodpropp hvis man bytter.

– Norsk helsepersonell er flinke til å skrive ut de pillene med lavest risiko for blodpropp, sier han.

Også mangel i Sverige

Madsen ber dem som bruker Qlaira, om å kontakte helsepersonell i god tid før man er tomme for pillene sånn at man kan få en annen prevensjon.

Forsinkelsene av p-pillene merkes i flere land. I Sverige er alle apoteker utsolgt for Qlaira, ifølge SVTs kartlegging.