I Trøndelag står ei mor i fare for å miste omsorgen for tre barn. I rettssaken mot henne i mai skal saksbehandleren hennes fra barnevernet ha forklart seg usant.

Nå er to personer fra Indre Namdal barneverntjeneste anmeldt, melder NRK. Barneverntjenesten dekker fem trønderske kommuner.

En av dem er anmeldt for uriktig forklaring, mens den andre ansatte er anmeldt for ikke å ha vist vilje til å undersøke hva som faktisk skjedde.

Barnevernet bedt om å vente

Det hele startet da barnevernet kom på uanmeldt hjemmebesøk.

Tre ansatte fra barnevernet ringte på hos mor og de tre barna, men mor ville ha sin egen far til stede før hun slapp barnevernet inn.

Mor uttalte både muntlig, og gjennom en tekstmelding fra advokaten sin til den anmeldte barnevernansatte, at hun ønskets barnas morfar tilstede i hjemmet under besøket. Advokaten sa også at morens far var på vei.

I Namdal tingrett fortalte derimot den anmeldte at hun ikke oppdaget tekstmeldingen fra advokaten. Ifølge henne så forsto hun ikke at det ble ringt etter barnas morfar.

Fikk hjelp av politiet til å hente barna

Barnevernet ventet ikke på at far til mor skulle komme hjem, og dro fra stedet. Neste dag kom de tilbake sammen med politi.

De tok barna ut av hjemmet, og hjemmebesøket ble avlyst.

– De overtrampene som er gjort fra barnevernets side, er så alvorlige at det er grunnlag for anmeldelse. Vi har selvfølgelig først forsøkt å få ledelsen til å ta fatt i dette. Når de ikke gjør det, har vi ikke noe annet valg, sier mors advokat Leif Strøm NRK.

Fortsetter som mors saksbehandler

Den anmeldte barnevernsansatte er fortsatt mors saksbehandler i barnevernet. Det betyr at den anmeldte møter i fylkesnemnd og retten, skriver anbefalinger og er kontaktperson mellom mor og barn.

Kommunaldirektør i mors kommune sier til NRK i en e-post at barnevernet ikke bytter saksbehandler.

Så lenge saken ikke er ferdig etterforsket vil ikke ledelsen kommentere anmeldelsen mot de to ansatte, skriver NRK.