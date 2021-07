To menn siktet etter båthavari i Tønsberg

– Mistanken om at båten er stjålet kom etter at vi hadde snakket med de to om bord, opplyser operasjonsleder Merete Kvaal i Sørøst politidistrikt til VG.

De to pågrepne er i 20-årene fra Vestfold, opplyser politiet på Twitter.

Klokka 17.03 fikk de melding om at en båt med to personer om bord var i ferd med å synke.

Med hjelp fra andre båter klarte politiet å styre båten inn til land, før den sank.

– Det jobbes med å hindre forurensende utslipp/akutt forurensning, melder politiet.

Brannvesenet bekrefter at de arbeider med forurensningen.

– Båten ligger synlig i vannoverflaten, men den står på bunnen. For at vi ikke skal få forurensning inn mot fuglereservatet, har vi lagt noen lenser rundt, sier utrykningsleder Even Haughem i Vestfold interkommunale brannvesen til VG.