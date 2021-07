Jevn kjønnsfordeling blant årets teologistudenter

Fredag offentliggjorde Samordna opptak opptakstallene for 2021. Tallene viser at studieplassene til bachelor- og profesjonsstudiene i teologi er tilbudt til et ganske jevnt utvalg av kvinner og menn.

– Det er positivt og gledelig at forholdstallene mellom menn og kvinner blant dem som får tilbud om plass, er relativt jevne, sier Aud Valborg Tønnessen ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo (UiO) til Vårt Land.

Ved UiO er det 13 kvinner og 19 menn som har kommet inn på profesjonsstudiet i teologi og ni kvinner og åtte menn som har kommet inn på bachelorgraden. Universitet i Tromsø har tilbudt fire teologiplasser til kvinner og fire til menn. Fordelingen er også helt jevn hos MF vitenskapelige høyskole, som slipper inn fire kvinner og fire menn på bachelorgraden, og 17 kvinner og 17 menn på profesjonsstudiet.

Tønnessen sier jevn kjønnsfordeling er positivt for studieløpet.

– God kjønnsbalanse på studiene bidrar til et godt studiemiljø, viser undersøkelser, og er altså en kvalitativ fordel, sier Tønnessen.

Ifølge årsrapporten fra Kirken i fjor var kvinneandelen blant prestene i Den norske kirke på 36 prosent i 2019.