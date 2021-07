– Jeg har fått høre at mange er ute og leter. Meteoren kan fort ha blitt delt opp i flere mindre biter, men det er uten tvil sjans for å finne den, sier meteorekspert Morten Bilet i Norsk meteornettverk til NTB.

– Det er klart at dersom dette er en liten stein, kan det fort bli litt jobb, sier han.

Det er foreløpig usikkert hvor meteoren, eller meteorregnet, kan ha landet natt til søndag. Foreløpige beregninger tyder på at den falt over Finnemarka mellom Modum og Lier vest for Oslo.

– Om den blir funnet, håper jeg den blir levert til oss eller Naturhistorisk museum. Da vil den bli analysert. Dette kan fort bli den syttende meteoren vi har i Norge, så langt har vi 16, den forrige ble funnet på Valle i 2013, sier han.

Han har følgende tips til folk som er ute på leting etter meteoren:

– Dersom man finner en svart, rund stein, har man nok funnet meteoren, sier Bilet.

Oslo-Drammen på to sekunder

Det var natt til søndag at en meteor førte til et voldsomt lysglimt og høye smell over store deler av landet. Øst politidistrikt meldte først om en rekke henvendelser fra folk om høye smell, lys og mulige nødbluss.

Meteoren kunne sees over store deler av landet, blant annet så langt nord som Trondheim.

Bilet sier at han fikk med seg at meteoren inntraff noen minutter etter klokka 1 natt til søndag. Det tok ikke lang tid før han forsto hva det var.

– Så fort jeg hørte buldringen visste jeg hva det var. Det var ikke rart det buldret meteoren hadde en fart 18 km i sekundet, sier han og legger til:

– Du kan jo tenke deg Oslo til Drammen på under to sekunder. Den kom i hypersonisk fart, understreker Bilet.

Ikke unormalt

Det at meteorer treffer jorden, er ifølge Bilet slettes ikke unormalt. Samtidig er det ofte slik at meteorene vanligvis brenner opp før de når bakken.

– Men det skjer noen ganger i løpet av et år at det kommer meteorer som har størrelse nok til å nå bakken, sier han.

Han forteller videre at han har fått flere henvendelser i løpet av dagen. Ifølge Bilet selv har han sittet i telefonen siden klokken 7 i søndag morgen.

– Masse folk ringte inn med glede og bekymringer. Reaksjonene har vært mange, sier han.