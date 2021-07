Politiet skriver på Twitter at to av de involverte er kjørt til legevakt og at én er kjørt til sykehus med skader i arm og ansikt. Vedkommende har vært bevisstløs.

– Fører har forklart at han ble blendet av sol, melder politiet.

E16 er stengt på grunn av trafikkuhellet, og Vegtrafikksentralen advarer om at det kan bli noe kø.