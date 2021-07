Pukkellaksen har invadert Øst-Finnmark: – Den kan overhodet ikke utryddes

Likevel er det flere som mener at det allerede er for sent, skriver NRK.

Biolog Rune Muladal mener at det ikke er sikkert forsøkene på å utrydde pukkellaksen har noen effekt.

– Så lenge det er pukkellaks i de russiske elvene, kommer det alltid til å være pukkellaks her. Nå er produksjonen av pukkellaks i de norske elvene blitt så høy at den er etablert for alvor, sier han.

I Munkelva i Sør-Varanger er der så langt i år hentet opp over 8.500 pukkellaks, sammenlignet med 3–400 laks i vanlige år. Leder Kenneth Stålsett i fiskeutvalget i Sør-Varanger jeger- og fiskerforening, ser mørkt på situasjonen.

– Pukkellaksen kan overhodet ikke utryddes, sier han, og legger til:

– Vi må akseptere at den er her, men vi trenger ikke å akseptere at den skal opp i elvene våres. Det er to forskjellige ting, sier mener han.