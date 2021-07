Skogbrann på Skjerberg i Sarpsborg

Øst 110-sentralen fikk melding om brannen litt før klokken 21.30 fredag kveld, opplyser vakthavende ved sentralen, Espen Stabel.

Det er snakk om et skogsområde på 100 til 150 kvadratmeter i nærheten av Skjeberg i Sarpsborg kommune.

Brannmannskap jobber nå med å få oversikt over brannen. Området beskrives som stort og uoversiktlig. På grunn av den høye skogbrannfaren er det sjanse for at brannen vil spre seg, men ingen bebyggelse skal foreløpig være truet, ifølge Stabel.