Skogbrann i Maridalen i Oslo

– Vi får straks bistand av beredskapstoget fra Bane Nor, skriver 110-sentralen i Oslo på Twitter klokken 19.39.

Nødetatene opplyste om hendelsen like etter klokka 18 fredag ettermiddag.

– Det er en forholdsvis høy alvorlighetsgrad her fordi det brenner flere steder langs Gjøvikbanen, sa vaktkommandør Hans Erik Tysdal i Oslo brann- og redningsetat til NTB like før 18.30.

Skogbrannen i Nordmarka fordeler seg på to områder like i nærheten av hverandre. Den ene et område på cirka 100 kvadratmeter, mens den andre på rundt 200 kvadratmeter.

Det brenner i skog og kratt, og det er fare for at brannene sprer seg, ifølge Tysdal. Ingen er meldt skadd, ifølge politiet.

Fredag oppjusterte Meteorologisk institutt farevarselet for skogbrannfare til oransje, som er nest høyeste nivå, for store deler av Østlandet.

– Det er veldig tørt i området, så det er fare for at dette kan spre seg. Dette er i skog og utmark foreløpig, så det er ikke noe snakk om evakuering, sier Tysdal.

Bane Nor opplyser at Gjøvikbanen er stengt mellom Oslo S og Nittedal som følge av brannen langs togskinnene. De varsler at det vil komme en ny oppdatering klokken 21.