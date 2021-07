Harstad kommune innfører lokale coronatiltak

– Smittesporingsarbeidet har vært krevende, og mangelen av ventekarantene vurderes å ha fått negative konsekvenser i form av nye smittede som så har skapt nye nærkontakter igjen, opplyser kommunen.

Et av tiltakene som blir innført, er ventekarantene, og disse er underlagt karantenen:

Personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene etter kommunens coronaforskrift. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for coronaviruset første gang, eller senest når karantenetiden er over.

Helseinstitusjoner, som sykehjem, bolig meg heldøgns omsorg, Helsehuset og hjemmetjenesten, går over til tiltaksnivå 2 for å beskytte de syke og eldre bedre.

Kommunen kommer også med en lokal anbefaling om bruk av munnbind på offentlig sted hvor det ikke er mulig å holde én meters avstand. Anbefalingen om å bruke munnbind går også ut til ansatte.

Harstads serveringssteder, som har skjenkebevilling, får også en lokal anbefaling om å registrere gjester.

Torsdag ble det registrert ni nye smittetilfeller i kommunen. Samme dag kunne kommunen opplyse at 34 personer i Harstad sitter i isolasjon og 129 personer er i smittekarantene.