Fortsatt flertall for senket promillegrense til sjøs

En ny undersøkelse Norstat har utført for forsikringsselskapet Frende viser at 57 prosent synes promillegrensen til sjøs burde vært lavere.

– I fjor svarte 58 prosent det samme i undersøkelsen vår, så her har ikke holdningene endret seg, sier fagsjef for båt i Frende Forsikring, Edmond Wold Gaulen, i en pressemelding.

32 prosent av de 1000 spurte i undersøkelsen synes dagens promillegrense i båt er riktig. Bare 7 prosent kunne tenke seg å heve grensen.

– Det er sjelden vi ser at folket vil ha strengere regler enn myndighetene, slik som dette, sier Wold Gaulen.

– Viktig å være edru

Redningsselskapet vil ikke ta stilling til hva promillegrensen bør være, men synes det er interessant at flertallet av de spurte fortsatt mener grensen burde vært lavere.

– Denne sommeren har igjen gitt oss altfor mange eksempler på at respekten for alkohol ser ut til å være langt lavere på sjø enn på vei, sier informasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) mener det er viktig å være edru når man fører en båt.

– Vi fraråder å føre båt i alkoholpåvirket tilstand, uansett promille, har generalsekretær Stig Hvide Smith tidligere understreket overfor NTB.

Høy promillegrense

I 2020 omkom 20 personer på fritidsbåt. 10 av dem hadde promille på over 0,8. Seks av dem var førere. Fem av førerne hadde promille på over 1,1 opplyser Sjøfartsdirektoratet.

I dag er det lov til å kjøre fritidsbåt med 0,8 promille, og regjeringen har ikke ønsket å endre denne grensen.

Isteden lanserte de sommeren 2019 en nullvisjon for omkomne i småbåtulykker. Det skjedde til tross for at flere organisasjoner ba om at promillegrensen burde bli revurdert.

Norge er blant de landene i Europa med den høyeste promillegrensen til sjøs. I Sverige er grensen på 0,2 promille.