Dårlige seertall for NRKs «Sommerskuta»

Ifølge Kampanje har NRK et snittseertall på 218.000 seere, noe som gir NRK en andel på 32 prosent. Totalt har 2,5 millioner seere vært innom sendingene på et eller annet tidspunkt.

Fjorårets sommersatsing «Sommerbilen» hadde til sammenligning et snitt på over 300.000 seere.

– NRKs sommersatsinger har alltid gjort det rimelig bra. Dette er lavere enn forventet, sier daglig leder og kommunikasjonsrådgiver Lasse Gimnes i Gimcom til Dagbladet.

Prosjektleder Terje Hellum er imidlertid fornøyd med tallene.

– Vi ser på seertallene at de som ser på, blir der og følger med. De stiger utover kvelden, og det tar jeg som et tegn på at det er kjekt å se det vi holder på med. Så er selvfølgelig tallene preget av fint vær, spesielt i Sør-Norge, sier han til avisen.