Stoltenberg: Hermansen-hærverket viser at hatet eksisterer

– For ti år siden møtte vi hat med kjærlighet. Men hatet er der fortsatt. Det så vi da minnesmerket etter Benjamin Hermansen ble skjendet på det groveste, sa den tidligere statsministeren og Ap-lederen i sin tale i Oslo domkirke.

Han nevnte også angrepet på Al-Noor-moskeen i Bærum, at folk er redde for å ytre seg og at overlevende etter 22. juli fortsatt blir truet på livet.

Denne uka oppdaget en forbipasserende at minnesmerket over Benjamin Hermansen på Holmlia i Oslo hadde blitt tagget ned med påskriften «Breivik fikk rett». Lokale beboere vasket og slipte bort hærverket i løpet av kort tid.

Hærverket ble fordømt av en rekke personer over hele det politiske spekteret. Så langt har ikke politiet noen mistenkte.