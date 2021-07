Ingen koronasmitte under Riddu Riđđu-festivalen

De to positive prøvesvarene kom etter hurtigtester, men NRK melder onsdag kveld at festivalen nå har fått bekreftet at de to testene viste seg å være falske positive.

«To negative PCR-tester foreligger nå og isolasjon til positive tilfeller oppheves. Dette betyr også at alle oppgitte nærkontakter ikke har hatt reell nærkontakt med covid-19-viruset og er derfor heller ikke lengre i formell karantene. Alle tiltak opphører derfor fra nå», skriver kommuneoverlege Anita Monsen Pedersen på Kåfjord kommunes hjemmeside.

Det ble vurdert å avlyse den internasjonale urfolksfestivalen, men arrangørene valgte å fortsette med økt smittevern, og det ble innført påbud om munnbind på de resterende konsertene.

Festivalen ble avsluttet sist lørdag.