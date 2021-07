– Vi har håp om at det begynner å roe seg. Det har gått såpass lang tid at vi har uflaks om det kommer mange nye nærkontakter som er smittet, sier kommuneoverlege i Lillestrøm kommune Hedi Anne Birkeland til Romerikes Blad.

Av de smittede var 35 personer gjester på bryllupet, mens de resterende 15 er nærkontakter.

Lillestrøm kommune oppfordrer folk til å ha lav terskel for a teste seg.

Tidligere i juli ble det kjent at Lillestrøm kommune anmelder arrangøren av bryllupet på Strømmen for brudd på covid-19-forskriften. Bruddene gjelder særlig krav til oversikt over deltakerne og rollen som ansvarlig arrangør.