Oppgangen fortsatte på Oslo Børs

Børsen startet uka med en nedgang på 2,4 prosent mandag, men har tatt seg godt opp igjen gjennom tirsdagen (+1,4) og onsdagen. Ved stenging onsdag er hovedindeksen opp 2,53 prosent siden mandag og opp 0,08 prosent siden børsstenging fredag.

De fleste av onsdagens mest omsatte endte dagen i pluss. Blant annet er Equinor opp 2,36 prosent, Nordic Semiconductor opp 3,93 prosent og Norsk Hydro opp 1,59 prosent.

Yara skiller seg ut blant de mest omsatte og endte ned 1,47 prosent.

Blant dagens vinnere er IT-selskapet Kahoot, som står bak den populære quiz-appen med samme navn, som endte dagen opp 8,43 prosent. Tidligere på dagen lanserte selskapet en egen app for videosamtaletjenesten Zoom, skriver E24.

Oljeprisen var klokken 16.45 opp 4,65 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 71,72 dollar. Den har dermed tatt seg kraftig opp etter at den, som følge av at Opec+ søndag ble enige om å øke oljeproduksjonen, falt over 4 prosent mandag.