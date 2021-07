Liverpool-klubben Everton får deler av skylda for at byen nå mister plassen på Unescos verdensarvliste. Evertons nye fotballstadion har påført området ved elva Mersey uopprettelige tap. Spanske Rafa Benitez, tidligere manager i Liverpool, vender i år tilbake til byen for å være manager i Everton. Foto: Jon Super / AP / NTB