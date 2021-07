Helsedirektoratet: 95 prosent overholdt karantenereglene i juni

Nasjonalt kontrollsenter, som ligger under Helsedirektoratet, veileder og kontrollerer at reisende til Norge etterlever karantenereglene ved innreise til landet. I en fersk rapport som er levert til Helse- og omsorgsdepartementet, opplyser de at omkring 116.000 innreisende har blitt ringt og kontrollert i perioden mellom 7. juni og 4. juli, hvorav 86.000 av telefonsamtalene ble besvart.

59.400 rapporter er blitt sendt til kommunene. I 95 prosent av rapportene til kommunene har veiledere ved kontrollsenteret vurdert at den innreisende kjenner til og etterlever karantenereglene, ifølge direktoratet.

Samtidig melder kontrollsenteret om økende motstand mot å overholde karantenereglene. Det skal ifølge rapporten fremdeles være mye usikkerhet knyttet til gjeldende regelverk for innreisende etter innføring av trinn 3 i gjenåpningen. Det har ført til feil informasjon ved grensen og på karantenehotellene.

Kontrollsenteret er gjort oppmerksom på at det er opprettet Facebook-grupper for reisende fra forskjellige land der hensikten er å dele informasjon om hvordan unngå karantene eller karantenehotell.