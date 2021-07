Store værkontraster: Tropevarme i sør og snøhvite topper i nord

Torsdag er det meldt 5 grader på Nordkapp, mens det er meldt 25 varmegrader i Oslo. Det er en temperaturforskjell på hele 20 grader, og utover helgen vil værkontrastene mellom Nord-Norge og Sør-Norge vedvare.

– Været deler på en måte landet i to. I Nord-Norge så er det vind og skyet vær og perioder med regn på agendaen, og på de høyeste fjelltoppene har vi sett at snøen har kommet så lavt som ned på 800 meter, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød i Meteorologisk institutt til NTB.

Onsdag ble det målt sju centimeter snø ved E6 Gratangsfjellet nord for Narvik. Det er også et farevarsel ute for stiv kuling i deler av Nord-Norge. Folk som planlegger båt- eller kajakktur, anbefales å følge med på været langs kysten.

Sør-Norge – den store værvinneren

Finværet fortsetter på Sør- og Østlandet ut uken, hvor mange kan glede seg til badedager på stranden og lukten av solkrem.

– Temperaturene vil ligge på rundt 25 grader, og på det varmeste stiger det opp mot 28 varmegrader, forteller Granerød.

– Skal jeg kåre en værvinner så er det østafjelske som blir aller best, men Vestlandet blir også ganske fint.

Der blir det lettskyet pent vær, og meteorologen utelukker ikke at deler av Sør-Norge kan få hele 30 varmegrader til helgen.

Deler av Nord-Norge må forberede seg på stiv kuling de neste dagene. Folk frarådes å oppholde seg langs kysten. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Gode badetemperaturer

Badestrender og innsjøer på Østlandet har vært travelt besøkt av badeglade nordmenn de siste ukene. Helgen blir trolig ikke noe unntak.

– Det er opp mot 22–23 grader i Oslofjorden og langs Skagerrak-kysten og gode badetemperaturer, opplyser meteorologen.

På Vestlandet er det noe kjøligere med 17–18 grader i havet, men dette kan variere fra sted til sted.

– Lokalt kan det være høyere temperaturer i vann og bukter som ligger litt gjemt for storhavet, sier Granerød.

Værskifte søndag

Neste uke ligger det an til at finværet vender snuten nordover, og regn og nedbør ventes i på Sør- og Østlandet, som legge har kost seg med tropetemperaturer.

– Det er vel på tide at Nord-Norge får litt bra vær. Gårsdagen i Tromsø var en av de kaldeste 20. juli-dagene som noen gang har blitt registrert av Meteorologisk institutt. Der har det vært kaldt lenge, sier Granerød.

Deler av Troms og Finnmark kan vente opp mot 20 varmegrader neste uke.