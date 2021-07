Pårørende saksøker fallskjermklubb i Sverige etter flyulykke

Søksmålet ble levert inn 14. juli, to år etter at ulykken skjedde, skrive avisen Västerbottens-Kuriren.

De pårørende mener Umeå fallskjermklubb er ansvarlig for ulykken og vil undersøke om klubben også kan være erstatningsansvarlig.

De pårørendes advokat Oscar Tiberg sier til avisen at foreldelsesfristen for denne type ulykker er på to år, og at det er derfor søksmålet blir levert inn nå.

Til sammen mistet ni personer livet i flyulykken. Tidligere i sommer skjedde det nok en flyulykke i Sverige i forbindelse med fallskjermhopping. Ni personer mistet livet også i den ulykken.