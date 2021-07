43 personer bøtelagt for mobilbruk bak rattet daglig

– Vi skal glede oss over reduksjonen, men at 43 personer bøtelegges hver dag, er foruroligende. Og mørketallene er nok store. Det er ingen tvil om at oppmerksomheten vår svekkes ved bruk av mobilen, sier kommunikasjons- og samfunnskontakt i Ung i Trafikken, Henrik Pettersen Sunde.

Fra starten av 2021 økte bøtesatsene for mobilbruk i trafikken til 5.000 kroner og tre prikker på førerkortet, seks for nye sjåfører. Tidligere var det kun 1.700 kroner og to prikker.

Det har ført til at statskassen har økt med 40 millioner kroner i år. Av dem som ble tatt på fersken, var 934 i aldersgruppen 18–24 år, som er en økning på fire prosent fra 2020.