Dagen før tiårsdagen: dette skjer 21. juli

Minnemarkeringen 21. juli er kun for en begrenset gruppe gjester, alle knyttet til Arbeiderpartiet, AUF og arbeiderbevegelsen internasjonalt.

Löfven, som leder Arbeiderpartiets søsterparti Socialdemokraterna, ankommer Utøya sent på formiddagen. Kort tid etterpå deltar han sammen med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og AUF-ledelsen på blomsternedleggelse i Lysningen, som er et privat minnesmerke for de 69 drepte.

Etter blomsternedleggelsen fortsetter følget over Utøya til fots, og besøker det såkalte Hegnhuset, som er et læringssenter som blant annet er bygd rundt det gamle kafébygget. Her gjemte mange AUF-ere seg for terroristen 22. juli 2011.

Kveldsarrangement i Oslo

Seansen på Utøya avsluttes med et pressetreff klokka 12.30, der både AUF-leder Astrid Hoem, Löfven og Støre vil holde korte innledninger. Følget og pressen forlater Utøya klokka 13 og øya åpnes deretter for pårørende og etterlatte.

På kvelden 21. juli deltar de tre sosialdemokratene på et arrangement i Samfunnssalen i Oslo sentrum. Her er temaet «10 år er gått – hva nå?» og det vil også være samtaler med overlevende og etterlatte, nåværende og tidligere AUF-topper og andre. Også lederen for de svenske sosialdemokratenes ungdomsorganisasjon, SSU, vil holde en appell.

For Löfven innebærer besøket i Norge også bilaterale samtaler med Norges statsminister Erna Solberg i statsministerboligen. Disse skjer sent på ettermiddagen.

Tett program for Solberg

Også Erna Solberg har et tett program onsdag. Hun deltar i en panelsamtale på minnearrangementet «10 år etter» i regi av 22. juli-senteret tidligere på ettermiddagen. Panelsamtalens andre deltakere er Löfven, Støre og en representant for 9/11 Memorial Museum i New York. Arrangementet finner sted i Universitetets aula i Oslo sentrum klokka 14.30 onsdag.

Hovedprogrammet for å markere at det er ti år siden terrorangrepene i Oslo og på Utøya finner sted på selve årsdagen, torsdag. Her vil det være større arrangement begge steder, og lokale markeringer over hele landet. På hovedarrangementene vil også representanter for kongefamilien og Jens Stoltenberg delta. Kollektivtransport og annet i Oslo vil stanse opp klokka 19 og rådhusklokkene vil slå 77 slag.