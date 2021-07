Jøran Ilseng er en av flere foreldre som har reagert kraftig på brevet skolen sendte ut i vår, skriver Glomdalen. Han har et barn som skal begynne i 1. trinn til høsten, og er bekymret for holdningen skolen har til elevene sine.

– Innholdet i brevet har helt feil fokus. Det første barnet møter, er et «regel-regime», når de heller burde bygget opp under spenningen barna har, når de skal begynne på skole, sier han til avisen.

«Jeg hører på beskjeder», «Jeg holder armer og bein for meg selv», «Jeg lar naturens ting ligge ute», «Du skal lære å lese og skrive» og «Jeg sier tydelig JA til de som vil være med i leken» er blant reglene elevene presenteres.

Rektor ved Glommasvingen skole, Therese Peeters, sier at informasjonsskrivet som ble sendt ut til elvene, inneholdt mye viktig informasjon skolestart.

Hun sier det ikke var skolens hensikt at foreldrene skulle oppfatte brevet på denne måten.

– Jeg kan forstå at noen kan oppfatte dette som mange regler, men det var virkelig ikke vår intensjon. Det må jeg få beklage. Vi ønsker at alle skal ha det bra hos oss og at alle skal trives, så disse vanene er kun en del av det å sikre et godt skolemiljø for alle elever ved skolen, sier Peeters.