Ifølge Aftenbladets opplysninger skal tiltalte blant annet ha lokket mennene med kjæresteforhold.

Ved et av tilfellene skal hun ha lurt en mann for over 200.000 kroner som skulle gå til en bolig hvor de to skulle bo sammen. En annen mann skal ha blitt lurt til å oppgi personopplysninger, hvorpå hun tok opp lån for nærmere en halv million kroner i hans navn.

Påtalemyndigheten mener at bedrageriene er grove «fordi det særlig legges vekt på at det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade og er begått ved flere anledninger og over lengre tid, og/eller har et systematisk preg», heter det i tiltalen.

Bedrageriene skal ha pågått mellom 2017 og 2019. Kvinnen skal ifølge tiltalen ha lyktes i å få utbetalt mesteparten av pengene.