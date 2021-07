Dagens Næringsliv beklager ti år gammel 22. juli-kommentar

I november 2011 publiserte avisa en lederartikkel som omhandlet terrorofrenes rolle i debatten om 22. juli.

Det er spesielt setningen «Men så lenge ofrene ytrer seg i de offentlige rom, har de også et ansvar» som avisa nå beklager, skriver Medier24.

DN publiserte tirsdag en ny leder hvor de understreker at det aldri var avisas intensjon at de overlevende skulle nektes å komme til orde i det offentlige rom.

– Den setningen burde vi ikke ha skrevet, og derfor var det åpenbart at vi måtte beklage når vi nå ble gjort oppmerksom på formuleringen vår den gangen og konsekvenser av den, sier sjefredaktør Amund Djuve i DN til Medier24.

Den siste tiden har flere kritisert mediene for å ha gjort debattklimaet vanskelig for de overlevende i kjølvannet av 22. juli, og Djuve peker på at dette har ført til at avisa nå beklager den snart ti år gamle lederartikkelen.