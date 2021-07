Holmlia-beboere vasket bort Hermansen-hærverk

Minnesmerket står på Holmlia. Ikke lenge etter at hærverket ble kjent var Kristina Lie-Hagen, som bor på Holmlia, på stedet.

– Jeg kom etter at jeg så et bilde som var lagt ut i en nabolagsgruppe. Da ble jeg fryktelig sint og opprørt, sier hun til NTB.

Hun tok med seg white-spirit og en gammel strømpebukse og forsøkte å vaske vekk skriften. Da det ikke fungerte, kom det hjelp i form av en slipeskive.

– Det kom noen forbi, han ville hjelpe og dro for å hente en slipeskive, så slipte vi bort store deler av taggingen.

Alt ble ikke borte, men skriften ble uleselig.

– Det som er igjen, er et sår på Benjamin. Noe som er opprørende nok, men om en ikke vet hva det sto, er det umulig å lese, sier hun.

Lie-Hagen forteller videre at det viktigste for henne er at barn, ungdommer og voksne som går forbi, ikke ser hva det står.

– Timingen til hærverket er forferdelig, sier hun og sikter til at det er to dager til tiårs markeringen av 22. juli.