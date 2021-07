Drosjesjåfør tilkjent 5 millioner kroner i erstatning etter trafikkulykke

Drosjesjåføren får over 5 millioner kroner i erstatning for inntektstap og framtidig inntektstap. Gjensidige forsikring må betale, slår Sør-Rogaland tingrett fast.

Dommen falt i forrige uke og det er foreløpig uklart om noen av partene anker, skriver Stavanger Aftenblad.

Sjåføren var på et kjøreoppdrag 30. august 2010 da han ble involvert i en trafikkulykke. Han ble kjørt på bakfra av en annen bil på E39. Hastigheten er anslått til 70 kilometer i timen. På sykehuset ble det konstatert brudd i nakken. I perioden 2014 til 2017 var han tilbake i jobb, men fikk på nytt problemer og fikk innvilget uførepensjon av Nav i 2018.

Forsikringsselskapets lege sa i dommen at det er mange som har nakkeplager, og at det ikke var en sammenheng med ulykken. Dommen valgte imidlertid å støtte den sakkyndige nevrologen som sa at det er årsakssammenheng mellom nakkesyndrom med smerter og trafikkulykken.

Den tidligere sjåføren hadde krevd 12,9 millioner kroner. Forsikringsselskapet hadde lagt ned påstand om frifinnelse.