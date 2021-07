Aker BP har funnet gass i Barentshavet

Det er funnet mellom 1.6 og 2.1 millioner standard kubikkmeter utvinnbar olje, men funnet er ikke økonomisk lønnsomt i dag, framgår det av en melding som Oljedirektoratet har lagt ut tirsdag.

Havdypet er 247 meter, og brønnen er permanent plugget og forlatt.

Dagens Næringsliv har også omtalt saken.

Aker BP har søkt om tillatelse til å bore en letebrønn i Barentshavet sørøst. Naturvernforbundet sammen med Natur og Ungdom, Greenpeace Norge og WWF Verdens naturfond krever at søknaden nå avvises.

– Dette må bety slutten for oljeleting i det sårbare Barentshavet. Om vi skal forhindre en katastrofal klima- og naturkrise, kan vi ikke lete etter mer olje og gass, aller minst i våre mest sårbare områder, sier nestleder Pernille Hansen i Naturvernforbundet.

Aker BPs foreslåtte boringssone ligger også ved en iskantsone, hvor varme og kalde vannmasser møtes og gir grobunn for alger, krepsdyr, fisk, sjøfugl, sjøpattedyr og isbjørn, som ifølge naturvernorganisasjonene er en «hjørnestein for livet i Barentshavet».

– Dersom Aker BP ikke klarer å levere god nok dokumentasjon på hvordan et utslipp ikke vil nå eller påvirke iskantsonen negativt, bør føre var-prinsippet tilsi at man her bør la tvilen komme naturen til gode og unngå inngrepet.