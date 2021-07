Drapssiktede etter Oslo-skyting har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet

Den drapssiktede, som ifølge VG er en 41 år gammel mann fra østlandsområdet, vil avhøres tirsdag formiddag.

– Vi håper å komme i gang med avhør nå i løpet av formiddagen, det er noe vi og siktede ønsker, sier leder Grete Lien Metlid i Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt til NTB.

Hun forteller videre at politiet ikke kan si noe konkret om motiv eller bakgrunn.

– Vi er nå interessert i å høre den siktedes forklaring, sier hun.

Det var mandag ettermiddag klokken 17.44 at politiet i Oslo rykket ut etter melding om skyting ved Oslo rådhus. En mann ble skutt. På en pressekonferanse mandag kveld ble mannen bekreftet omkommet.

Knytter seg til handlingen

Den siktedes advokat, Mette Yvonne Larsen, bekrefter til NTB at avhøret vil skje i løpet av formiddagen, og at hennes klient ikke har tatt stilling til skyldspørsmålet.

– Men han knytter seg til handlingen. Når det gjelder spørsmålet om skyld vil han forklare seg rundt omstendighetene til politiet. Samtidig har vi bedt om at han framstilles for politilegen for en vurdering av hans psykiske helse, sier hun.

Larsen opplyser at de foreløpig ikke har snakket om en eventuell fengsling.

– Vi tar det gradvis, vi er enige om å ta avhør først, sier hun.

Video av hendelsen

Politiet arbeider videre med å sikre bevis fra åstedet.

– Vi jobber fortsatt med å kartlegge hva som har skjedd. Vi har innhentet viktige bevis og har også fått tilsendt materiale fra publikum.

Ifølge VG skal politiet ha fått inn videoer som viser sentrale deler av hendelsen.

– Status nå er at det blir avhør i løpet av dagen, også vil politiadvokaten framstille den siktede for fengsling i morgen, sier Metlid.

Den siktede ble pågrepet etter at han selv varslet politiet like etter hendelsen. Politiet har opplyst at den siktede og omkomne er kjent for politiet fra tidligere.

– Det er to norske, voksne menn, begge fra Oslo. Vi knytter ikke dette foreløpig til noen pågående konflikter som politiet kjenner til, kunne Metlid fortelle mandag kveld.