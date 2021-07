Kronprinsen har bursdag

Det er offisiell flaggdag over hele landet for å markere bursdagen, men selv kommer kronprinsen til å holde en tilbakeholden feiring.

– Den feires privat, er beskjeden NTB får fra kommunikasjonssjef Guri Varpe på Slottet.

I fjor feiret kronprinsfamilien bursdagen i strålende sol på Dvergsøya i Kristiansand, hvor de ofte tilbringer sommerferien. Til stede var også prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, samt hundene Milly Kakao og Muffins Kråkebolle.

Deltar i markeringer

De neste dagene skal kronprinsparet og kongeparet delta på en rekke arrangementer i forbindelse med tiårsmarkeringen for terrorangrepet på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011.

Kronprinsen omtalte nylig angrepet som et «åpent sår», som det kan være vanskelig å snakke om og ta opp.

– Det var et angrep på Arbeiderpartiet, på AUF, på staten vår, samfunnet vårt. Det ble også et nasjonalt traume. Det er noe vi i likhet med alle andre nordmenn bærer med oss, som en del av vår historie, sa kronprinsen, som sammen med resten av kongefamilien har møtt flere berørte av angrepet de siste månedene.

Friluftsliv

Kronprins Haakon har en bachelor i statsvitenskap fra University of California og en mastergrad i utviklingsstudier fra London School of Economics and Political Science.

På fritiden er han en lidenskapelig surfer og han er svært opptatt av musikk.

– Kronprinsen står også gjerne på ski og er en dyktig telemarkkjører, i tillegg til å drive med kiting, både på vann og snø, heter det i den offisielle biografien til kongehuset.

Han ivrer også for friluftsliv og var nylig ute og padlet i Oslofjorden sammen med ungdommer i regi av Norsk Friluftsliv.

– Vi fortjener en bra sommer nå, sa kronprinsen til NTB.

Han kunne fortelle at det har betydd mye for kronprinsfamilien å kunne dra ut i naturen under pandemien.

– Jeg tror det har vært sånn for mange, at når det er mye restriksjoner og sånn, at vi har den muligheten til å komme oss ut. Gå på tur, ski, padle, være ute i naturen, dra og sove i hengekøye, gjøre sånne ting. Det er utrolig fint, sa han.

Flere jubilanter

Kronprinsen ble født på Rikshospitalet 20. juli 1973 og er først i arverekken til den norske tronen. Snart er det 20 år siden han giftet seg med kronprinsesse Mette-Marit i Oslo domkirke 25. august 2001.

Senere i høst er det duket for nok et jubileum i kongefamilien: storesøster Märtha Louise fyller 50 år 22. september.