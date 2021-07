– Gutt på åtte år angrepet og bitt av hund på en lekeplass. Gutten har bittskader i bryst og er sendt til sykehus. Pårørende er varslet og er sammen med gutten. Politiet har tatt hunden i forvaring, opplyser Oslo politidistrikt på Twitter.

Ifølge politiet er det ingen relasjon mellom gutten og hundeeieren/hunden.

– Opplysninger politiet sitter med per nå, tilsier at hundeeier gikk med hunden i bånd forut for hendelsen.