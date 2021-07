Fire nye smittede etter utbrudd på Gran – venter flere smittede

– Det er ikke uventet at vi har fått noen nye smittetilfeller. Dette er personer som har vært i karantene. Vi ser at denne deltavarianten som er gjeldende nå, smitter veldig raskt, sier kommuneoverlege Are Løken i Gran kommune til avisen Hadeland.

Utbruddet er knyttet til arrangementer tidligere denne måneden. Over 40 personer er blitt smittet. Kommunene venter enda flere smittede fremover.

– Det er fortsatt over 30 personer i karantene, og disse skal testes før de slipper ut. Det er grunn til å tro at vi får noen tilfeller til denne uka, så håper vi det roer seg ned i neste uke, sier Løken.