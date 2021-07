Hovedindeksen falt 0,7 prosent i løpet av de to første minuttene etter børsåpning og fortsatte å falle utover dagen. Med et fall på 2,39 prosent er børsen nå på sitt laveste på over en måned.

Dermed ble mandagen årets verste børsdag så langt og det største fallet siden desember i fjor. En viktig bidragsyter er oljeprisfallet. Ved 16.30-tiden gikk et fat nordsjøolje for 69,54 dollar fatet, et fall på 5 prosent.

Fall for tungvektere

Oljeprisfallet bidro til at børsens største selskap, oljegiganten Equinor, falt 3,4 prosent. Andre tungvektere som Nel, Yara og Hydro er ned henholdsvis 3,4, 1,8, og 3,4 prosent. Elkem er blant få lyspunkter blant de mest omsatte og er opp 4,5 prosent.

Også internasjonalt er aksjemarkedet ned. I Frankfurt er DAX 30-indeksen ned 3,1 prosent, CAC 40 i Paris ned 3,1 prosent og FTSE 100 ned 2,64 prosent.

Samtidig faller alle de viktigste indeksene i USA på ukens første handelsdag.

Øker produksjonen

Årsaken til oljeprisfallet er en avtale mellom de 23 landene i gruppen Opec+. Disse skal fra august øke den daglige oljeproduksjonen med 400.000 fat. Avtalen ble kjent søndag.

Oljeanalytiker Tamas Varga påpeker overfor Reuters at også utviklingen for coronapandemien gjør investorer bekymret, noe som driver oljeprisen nedover, skriver E24.

Opec+-landene kuttet i fjor oljeproduksjonen med historiske 10 millioner fat olje per dag ettersom pandemien uthulte etterspørselen og førte til en kollaps i oljeprisen.

Siden da har landene gradvis begynt å produsere mer igjen.