Statsadvokaten anker dommen etter Oppsal-drapet

Mannen ble tidligere i juli dømt til tre år og sju måneders fengsel for uaktsomt drap.

– Det er levert en fullstendig anke. Vi mener dette er et forsettlig drap, og at bevisene derfor må vurderes på nytt, sier statsadvokat Alvar Randa til TV 2.

Det var under en krangel i en leilighet på Oppsal i Oslo i september 2018 at den 56 år gamle mannen skjøt kvinnen med hagle. Mannen ringte selv etter ambulanse og fortalte at han hadde skutt samboeren, en 49 år gammel kvinne, ved et uhell. Politiet trodde ikke på forklaringen, men ifølge en rapport var våpenet hans defekt og gikk av ved sammenklapping.

Mannen hevdet selv at han kun ville true kvinnen, men påtalemyndigheten mener at mannen drepte kjæresten sin med vilje.

Randa la ned påstand om at mannen skulle dømmes til 11,5 års fengsel under rettssaken i mai.

Forsvarer Bjørn Aksel Henriksen sier til TV 2 at han er overrasket over anken. Han peker på at totalt sju dommere har sett på bevisene i saken.

– Det er på tide at påtalemyndigheten ser seg i speilet og innrømmer at de har tatt feil, sier han.