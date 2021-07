Lime støtter Oslo-byrådets innstramming av elsparkesykkel-regler

Fra begynnelsen av september stanser byrådet i Oslo utleie av elsparkesykler mellom klokken 23 og klokken 5 og reduserer antall sykler til 8.000. Årsaken er de mange ulykkene knyttet til elsparkesykler den siste tiden.

Elsparkesykkel-leverandør Lime er positive til endringene, og selskapet understreker at de støttet endringene allerede under høringsrunden.

– Byrådet har vår fulle støtte med tanke på grepene som nå tas. Forskriften er både god og grundig, sier talsperson Fredrik Timell i Lime Norge i en pressemelding.

Han legger til at det er helt nødvendig å tilrettelegge et forutsigbart regelverk som alle kan forholde seg til. Timell peker på at fremtidig transport skal kunne være elektrisk og karbonfritt.

Lime er verdens største mikromobilitetsaktør, med virksomhet i over 40 land og 180 byer, inkludert London, Paris, Roma og Oslo.