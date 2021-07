VG meldte om problemet klokken 11.58. Klokken 12.42 er nettsidene fortsatt ikke oppe igjen.

Til NTB forteller Stortinget at de jobber med å løse problemet. De håper samtidig at problemet ikke vil vedvare så mye lenger.

Problemene ligger hos Stortinget, og NSM er ikke påkoblet, opplyser pressevakten hos NSM til NTB.

I mars i år ble Stortinget utsatt for et IT-angrep, men det er ikke noe som tyder på at det har noe å gjøre med at nettsidene er nede mandag.