Smedvig-familien med milliardsalg av datasenterselskap

Salget er på 850 millioner dollar, tilsvarende nærmere 7,6 milliarder norske kroner, melder E24.

Datasenteret Green Mountain ble etablert på Rennesøy nord for Stavanger i 2009, og ifølge E24 har Smedvig tidligere omtalt at konsernet vurderte å selge Green Mountain for et milliardbeløp.

Den gang var årsaken for salg at selskapet har vokst kraftig i verdi de siste årene.

Til tross for salget vil selskapet forbli i Norge fremover.

– Selskapet fortsetter i Norge og skal drives som før. Det blir ingen endringer som sådan. Og det blir ingen endringer for de ansatte, bekrefter direktør Odd Torland i Smedvig-konsernet overfor E24 og Stavanger Aftenblad.

I 2020 hadde Green Mountain driftsinntekter på 188,2 millioner kroner, opp fra 152 millioner kroner året før.

– Vi har hatt gode samtaler med de nye eierne. De ønsker å ta del i den veksten som skjer. De ønsker å ta del i den plattformen, for å utvikle datasenteret videre, sier Torland.