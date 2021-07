Equinor med bud på havvindlisenser i Skottland

– ScotWind passer godt strategisk med Equinors ambisjoner om å fortsette å utvikle sin havvindklynge i Nordsjøen og styrke sin tilstedeværelse ytterligere i Storbritannia, skriver selskapet i en pressemelding.

Av områdene som er utlyst, er omkring halvparten det en kaller for flytende havvind.

Skotske myndigheter har forpliktet seg til å bli et klimanøytralt samfunn innen 2045. For å nå det har landet satt et mål om å levere havvindkapasitet på inntil 11 gigawatt innen 2030.

Equinor er ikke det eneste norske selskapet som har lagt inn bud i lisensrunden. Selskapet Magnora Offshore Wind har planer om å gjøre det samme, opplyser de i en pressemelding.