109 nye koronasmittede registrert

Det siste døgnet er det registrert 109 koronasmittede i Norge. Det er tolv flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 163 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 178, så trenden er synkende.

19 nye koronasmittede registrert i Oslo

Det er registrert 19 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er seks under snittet de sju foregående dagene.

19 tilfeller er tre flere enn på lørdag, og tre flere enn samme dag forrige uke. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 26 smittede per dag. Smittetallene er høyest i bydel St. Hanshaugen.

Restriksjoner opphevet i England

Den britiske regjeringen har opphevet koronarestriksjonene for England. Endringen trådte i kraft ved midnatt og betyr at blant annet nattklubber og andre utesteder kan holde åpent igjen med full kapasitet.

Endringen innebærer også at påbudet om å bruke munnbind og å jobbe hjemmefra er opphevet. Gjenåpningen skjer til tross for økt smitte knyttet til deltavarianten. Antall nye smittetilfeller er på det høyeste nivået siden januar.

Danmark fraråder reiser til Norge

Utenriksdepartementet i Danmark har oppdatert sitt reiseråd og fraråder nå alle ikke-nødvendige reiser til Norge.

Endringen ble kunngjort på departementets nettsted like etter midnatt og henger sammen med at den norske regjeringen fra samme tidspunkt har innført karantenekrav for borgere fra fire danske regioner, samt Færøyene. Kun Region Syddanmark og Grønland er unntatt karantenekravet.

Børsfall i Asia

De to viktigste indeksene på Tokyo-børsen startet med fall da markedet åpnet i Japan i dag morges, få dager før OL starter. Også i Hongkong startet uken med nedgang. Fallet kom etter at Wall Street endte forrige uke med nedgang.

Investorene følger med på utviklingen rundt en ny smittebølge i Tokyo og i resten av verden, få dager før OL starter fredag.