Flere timers venting på Gardermoen

Det er særlig ventetiden ved teststasjonen, som alle som ikke er fullvaksinert eller har gjennomgått coronasykdom i løpet av de siste seks månedene, må avlegge, som skaper køen, opplyser Avinor til kanalen.

Ullensaker kommune, som driver teststasjonen, kan ikke si nøyaktig hvor lang ventetiden er, men TV 2s reporter på stedet anslår at det er over to timers ventetid. Deretter må man vente 30 minutter på testresultatet.

– Mange tar køen med fatning, men en del er synlig svært irriterte. Det stilles spørsmål om det er godt smittevern å stå i slik tett kø, når man nylig er testet, sier reporter Simen Askjer til egen kanal.

Pressekontakt for Ullensakers teststasjon, Roger Sandum, sier han har forståelse for at folk er frustrerte, men at de har maksimert testkapasiteten.

– Det viktigste er at folk er bevisst på smittevernreglene, at man ikke trenger seg sammen i køen, holder avstand til de andre reisende, og bruker munnbind, sier Sandum.