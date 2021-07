– Opp imot en times venting i begge retninger grunnet tunnelarbeid, skrev Vegtrafikksentralen øst på Twitter klokken 13.54.

Klokken 17.37 oppdaterer de med at trafikkdirigenten på stedet melder om opptil to timers venting fra øst mot vest. Utover kvelden kom det ingen meldinger om at situasjonen hadde bedret seg.

Også for trafikanter på vei hjem til Østlandet fra Sørlandet var det store forsinkelser. På E18 nordgående i Vestfold og Telemark var det på det meste halvannen time forsinkelse tidlig søndag kveld.

Klokken 20.11 meldte Vegtrafikksentralen sør at trafikken var avtakende, og klokken 20.30 kom en oppdatering om at forsinkelsen var nede i om lag en halvtime.

Vegtrafikksentralen la ut et forslag om en alternativ rute for de skulle nordover. De ble anbefalt å ta av E18 ved Gjerdemyrakrysset like sør for Grenlandsbrua, og som følger fylkesvei 353 til Porsgrunn/Skien og fylkesvei 32 til Islandkrysset nord for Holmestrand.

Uhell

Lenger nord på E18 ved Drammen er det lange køer i retning Oslo etter et trafikkuhell ved Lierstranda , skriver Drammens Tidende.

På E6 gjennom Gudbrandsdalen ble Hundorptunnelen i Sør-Fron kommune stengt for trafikk på grunn av et rådyr som forvillet seg inn i tunnelen. Viltnemnda gikk inn med hund for å finne rådyret som hadde gjemt seg

Mye trafikk var det også inn mot knutepunktet der E136 møter E6 på Dombås.

– Det danner seg saktegående kø på steder det normalt ikke er kø. Senk farten og følg med på trafikken, skriver de.

Trang bru

I Trøndelag er det lange køer i begge retninger ved Stavåbrua i Rennebu kommune. Det er gjennom sommeren manuell dirigering over brua, som ligger 7 kilometer nord for der den andre hovedveien mellom Oslo og Trondheim, riksvei 3, møter E6 ved Ulsberg.

Gunnar Olstad i Ulsberg forteller til Adresseavisen at biler har støtt i kø imellom 40 og 50 minutter.