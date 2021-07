Unntakstilstand også sør i Tyskland

Det er erklært unntakstilstand i distriktet Berchtesgadener Land sør i den tyske delstaten Bayern på grunn av kraftig regnvær og flom.

Flere jordras er utløst, og kapasiteten til brannmannskapene i området er sprengt. En person har mistet livet i distriktet, opplyser en talsperson til nyhetsbyrået AFP.

138 nye koronasmittede – 16 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 138 koronasmittede i Norge. Det er fire flere enn samme dag i forrige uke. I alt 16 av tilfellene var i Oslo.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 161 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 177, så trenden er synkende.

Enken til drept president er tilbake i Haiti

Martine Moïse, enken til den drepte presidenten Jovenel Moïse, har kommet tilbake til Haiti etter å ha blitt behandlet i Florida for skuddskader.

Enken ble såret i angrepet 7. juli som kostet ektemannen livet. Med høyre arm i et svart fatle og iført et svart munnbind og skuddsikker vest ble Moïse tatt imot av fungerende statsminister Claude Joseph.

Første utøvere koronasmittet i OL

For første gang har to utøverne testet positivt for covid-19 i OL-landsbyen i Tokyo. En annen utøver testet positivt et annet sted, opplyser arrangøren i en daglig oversikt.

Det skjer dagen etter det første smittetilfeller ble registrert i landsbyen hos en som ikke konkurrer og kun dager før de olympiske lekene starter.

Skyteepisode stanset baseballkamp i Washington

Fire personer ble skutt utenfor et baseballstadion i Washington. Episoden førte til at kampen mellom San Diego Padres og Washington Nationals ble stanset.

Politiet opplyser at to personer ble skutt utenfor stadionet og at ytterligere to personer som er involvert i episoden, har oppsøkt sykehus med skuddskader.