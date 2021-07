En rekke friidrettsutøvere stiller til start for Norge under de kommende sommerlekene i Tokyo. Flere av dem har sjanse til å ta medalje når sommer-OL arrangeres for 32. gang mellom 23. juli og 8. august.

Til nå er det bekreftet at 12 norske friidrettsutøvere skal representere Norge i OL. Det skriver Eurosport.no som har vurdert årets norske utøvere.

Dette er Norges medaljehåp i friidrett under Tokyo-OL:

Karsten Warholm



Gren: 400 meter hekk

Alder: 25

Født i: Ulsteinvik

Karsten Warholm. Foto: Fredrik Hagen / NTB

I skrivende stund er Karsten Warholm verdens raskeste løper i øvelsen 400 meter hekk med en tid på 46,70 sekunder fra Bislett Games 2021. Han kan skilte med to VM-gull i 400 meter hekk, henholdsvis fra London i 2017 og Doha i 2019.

Warholm regnes som gullfavoritt i Tokyo-OL.

Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen. Foto: NTB / AP / Alfredo Falcone/LaPresse

Gren: 1500 meter

Alder: 20

Født i: Sandnes

Jakob Ingebrigtsen er bror av løperne Filip og Henrik Ingebrigtsen. Jakob Ingebrigtsen løp seg inn til EM-gull på 1500 meter i både Berlin i 2018 og innendørs-EM i Toruń i år. I tillegg har han sølvmedalje fra Glasgow i 2019 og tre EM-gull fordelt på distansene 5000 meter og 3000 meter.

For øyeblikket innehar Ingebrigtsen europarekordene på 1500 meter innendørs, 1500 meter utendørs og 5000 meter utendørs.

Jakob Ingebrigtsen regnes som gullfavoritt i sommerens OL.

Filip Ingebrigtsen



Gren: 1500 meter

Alder: 28

Født i: Sandnes

Filip Ingebrigtsen. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

Filip Ingebrigtsen er bror av løperne Jakob og Henrik Ingebrigtsen. Han har flere meritter bak seg i øvelsen, blant annet bronse fra VM i London i 2017 og EM-gull fra Amsterdam i 2016.





Håvard Haukenes

Gren: 50 kilometer kappgang

Alder: 31

Født i: Bergen

Håvard Haukenes. Foto: Erik Johansen / NTB

Haukenes har en rekke sølv- og gullmedaljer fra NM i friidrett. Han deltok i sommer-OL i Rio i 2016 der han gikk inn til sjuende beste tid. Haukenes har også vært kvalifisert til VM tre ganger, men måtte stå over to av dem på grunn av sykdom og diskvalifikasjon. Verdensmesterskapet han fikk deltatt i var i Beijing i 2015.

Eivind Henriksen

Eivind Henriksen. Foto: Lise Åserud / NTB

Gren: Slegge

Alder: 30

Født i: Oslo





Eivind Henriksen har en femteplass fra EM i Berlin i 2018 og en sjetteplass i VM i Doha 2019. Han har for øvrig tatt en rekke gullmedaljer i nasjonale mesterskap i Norge. Han er norsk rekordholder i sleggekast med 78,25 meter.







Ola Stunes Isene

Ola Stunes Isene. Foto: Lise Åserud / NTB

Gren: Diskos

Alder: 26

Født i: Lier

Ola Stunes Isene har gull i diskos fra NM fra 2018, 2019 og 2020. Han endte opp på en tiendeplass i VM i Doha i 2019 og ble nummer 11 EM i friidrett i Berlin i 2018.