Renate Reinsve fikk første norske skuespillerpris i Cannes noensinne

«Verdens verste menneske» har vært en av 24 filmer som ble tatt ut til den gjeve hovedkonkurransen under festivalen.

– Jeg er ekstremt stolt og glad for at Renate har fått en så velfortjent pris, men det overrasker meg ikke. Hun har tatt Cannes med storm! Det var dette jeg hadde håpet på. Jeg har ventet på å skrive en rolle til henne i så mange år og visste hun hadde det i seg. Renate en fantastisk dyktig skuespiller, sier regissør Joachim Trier i en uttalelse til NTB lørdag kveld.

Det var på forhånd knyttet spenning til om filmen kom til å få selve hovedprisen for hele festivalen, Gullpalmen, men den gikk til den franske filmen «Titane».

At prisen for beste kvinnelige skuespiller var innenfor rekkevidde var likevel ikke helt uventet ettersom regissør Trier og hovedrolleinnehaver Reinsve i forkant av prisutdelingen eksplisitt var blitt kalt tilbake til Cannes.

– Tusen dører vil åpne seg

Sammen med Trier gikk Reinsve dermed gjennom blitsregnet på den røde løperen og inn til utdelingen av de gjeve hovedprisene under den 74. filmfestivalen i franske Cannes lørdag kveld.

– Tusen takk til juryen, jeg beundrer dere så mye. Denne tilhører så mange, sa en gråtkvalt Reinsve da hun tok imot prisen, skriver NRK.

Kulturminister Abid Raja (V), som selv reiste til Cannes i forbindelse med visningen av filmen under festivalen, var begeistret over tildelingen til Reinsve lørdag kveld.

– Denne prisen er utrolig flott for norsk film, for Trier og for Renate. For henne vil det åpne tusen nye dører. Og jeg gleder meg til å følge den nasjonale og internasjonale karrieren som nå venter henne, sier Raja til NTB

Rollen som Julie er den første hovedrollen Reinsve har gjort i norsk film.

– Dette er større enn Oscar. Renate gikk inn i den rollenmed kjøtt og blod. Det er utrolig gledelig at juryen har sett det og velger å gi henne prisen. Dette er Renates kveld, sier motspilleren i filmen, skuespiller Anders Danielsen Lie til VG.

Første gang



– Dette er en stor dag for Renate Reinsve, og vi i Norsk filminstitutt gratulerer henne hjertelig! Dette er en av de aller største prisene en norsk filmskuespiller kan få på det som er verdens viktigste filmfestival, sier direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt (NFI).

Det er første gang en norsk skuespiller, kvinne eller mann, vinner en av hovedprisene under hovedkonkurransen i Cannes.

Kun ni norske spillefilmer har vært plukket ut til hovedkonkurransen siden festivalens begynnelse. Oppmerksomheten om filmen og Reinsve har vært enorm.

Allerede før prisutdelingen fortalte Reisve at hun har fått et internasjonalt rolletilbud som følge av «Verdens verste menneske».