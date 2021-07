Belgia, Frankrike, Færøyene, Hellas og Malta får innført innreiserestriksjoner og innreisekarantene. Disse landene går fra grønne til oransje på smittekartet.

Bakgrunnen er oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået, og behov for endringer i tiltaksnivået for å redusere faren for importsmitte.

Kypros og Storbritannia får i tillegg krav til karantenehotell fra 19. juli. Disse går fra røde til mørkerøde.