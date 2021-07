Siktede etter Lørenskog-skyting varetektsfengslet i fire uker

Mannen meldte seg for politiet torsdag kveld. 30-åringen er siktet for drapsforsøk.

– Vi er glade for at mannen meldte seg for politiet, sier politiinspektør Ove Furseth, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Øst politidistrikt i en pressemelding.

Romerike og Glåmdal tingrett besluttet fredag at mannen skulle varetektsfengsles i fire uker, noe han selv hadde samtykket til.

– Siktede har foreløpig ikke ønsket å la seg avhøre, sier Furseth.

30-åringen er siktet for å ha løsnet flere skudd mot en mann i 20-årene som satt i en bil på Skårer i Lørenskog tirsdag kveld.

Foreløpig jobber politiet ut ifra en hypotese om at en konflikt mellom to familier ligger bak skyteepisoden.

Politiet har etterlyst et våpen og en bil i saken, som de mener gjerningsmannen brukte, men disse er ikke funnet.

– Hvis det finnes personer som er vitner, har video eller andre typer opplysninger, ta kontakt med oss, oppfordrer Furseth.