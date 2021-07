Mannen meldte seg for politiet torsdag kveld. 30-åringen er siktet for drapsforsøk.

– Vi er glade for at mannen meldte seg for politiet. Siktede er per nå ikke avhørt, sier politiinspektør Ove Furseth, leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning ved Øst politidistrikt i en pressemelding.

Våpen og bil som tidligere er etterlyst er ikke funnet.