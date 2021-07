– Det er snakk om mulig hjertestans og drukning. Vi har fått oppdatert at pasienten pustet selv og at det ikke ble nødvendig med hjerte-lunge-redning, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til Moss Avis like etter klokken 11.00.

Ifølge politiet ble personen, som er en kvinne, ivaretatt av helsepersonell og ambulanse på stedet.