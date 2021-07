Partiet har nylig mottatt 2 millioner kroner i bidrag fra forretningsmannen Christen Sveaas og Kistefos AS, forteller partiet i en pressemelding.

I forrige uke ble det kjent at Stein Erik Hagens Canica AS også hadde gitt to millioner kroner i valgkampbidrag til Fremskrittspartiet.

– Vi er svært takknemlige for disse bidragene til vår valgkamp. Det er viktig for å synliggjøre FrPs budskap, sier generalsekretær Finn Egil Holm.